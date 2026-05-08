أبطال كفر الشيخ لألعاب القوى يحصدون 11 ميدالية ببطولة الجمهورية| صور

فاز أبطال ألعاب القوى البارالمبية، لاعبى نادى الإرادة والتحدي من محافظة كفر الشيخ، بـ 11 ميدالية فى منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى، المقامة على ملاعب نادي مدينة نصر الرياضي والملعب الفرعي لإستاد القاهرة و تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية، بمشاركة 600 لاعب من محافظات الجمهورية برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الابطال الفائزين هم : اللاعبة سهيلة الصعيدي الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في قذف القرص ودفع الجلة، شيرين محمد بالميدالية الذهبية في رمي الرمح، هاجر طارق بالميدالية الذهبية في رمي الرمح ناشئين، صباح محب بالميدالية الذهبية في قذف القرص.

كما فاز محمد علاء الدين بميداليتين ذهبيتين في عدو 100 متر وعدو 200 متر واللاعب رضا صالح بالميدالية الذهبية في قذف القرص،الريان إبراهيم بالميدالية البرونزية في رمي الرمح، طارق أحمد بالميدالية البرونزية في عدو 100 متر والميدالية الفضية في عدو 200 متر .

يستكمل فريق أبطال الإرادة والتحدي، سعيهم فى حصد الميداليات فى منافسات البطولة المستمرة حتى الغد، المشاركين ب 10 لاعبين، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، يصاحبهم كابتن عبد الفتاح الوكيل المدير الفني لفريق ألعاب القوى بالنادي وكابتن فرج قاسم إداري الفريق، الكابتن مطاوع أبوالخير رئيس مجلس إدارة النادى وأحمد زمارة مدير النادى.