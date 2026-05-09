لـ13 يوليو| تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر، لجلسة 13 يوليو لفض الأحرار.



وكشفت أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2019، وحتي 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى السابع، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وفيما وجه للمتهمين الأول والثامن، تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.