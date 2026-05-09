معركة في الغيط .. الأمن يضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة الخرطوش والعصى بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بإستخدام العصى الخشبية بين عدد من الأشخاص بأسيوط.

ضبط طرفى المشاجرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منفلوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 أشخاص "أثنين منهم مصابان بكدمات متفرقة ، 3 سيدات) ، وطرف ثان : (6 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - 2 عصى خشبية "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.