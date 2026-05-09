تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المستشار المتهم بإنهاء حياة طليقته بعد إطلاقه النار عليها داخل الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات أسرية، إلى شهر يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الواقعة.

تفاصيل القضية



وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه تعرض لعدة شكاوى بوزارة العدل للمطالبة بنفقات، مؤكدًا أنه “تحمل الأمر لمدة 10 سنوات كاملة حتى ضاقت به الدنيا”، على حد تعبيره، وأضاف معنديش مشكلة أتعدم طالما هتعدم راجل.

كما أوضح أن طليقته تزوجت في سبتمبر 2025، ثم أقامت ضده دعاوى نفقة في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن لديه ابنة تبلغ من العمر 13 عامًا، وكان يخشى عليها من العيش مع زوج الأم الذي اتهمه بالتورط في قضايا تتعلق بالكازينوهات وغسل الأموال.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه أطلق النار على طليقته ثلاث مرات باستخدام سلاحه المرخص، مدعيًا أن ذلك جاء دفاعًا عن “شرف أسرته” وحماية أطفاله، وفق أقواله أمام التحقيقات.

كما أن طليقته تزوجت عرفيًا أكثر من مرة بعد انفصالهما، موضحًا أنه كان يخشى على ابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا من العيش مع شخص غريب، بحسب أقواله، موكدا أن المجني عليها كانت تظهر له التقدير في بعض الأوقات، قبل أن تعود لاتخاذ إجراءات قانونية ضده الأمر الذي تسبب في استمرار النزاعات بينهما.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية متراكمة، إلى جانب غضبه من منعه من رؤية أطفاله، فضلًا عن علمه بارتباط طليقته بشخص آخر بعقد زواج عرفي، كما أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليها من سلاح كان بحوزته، ما أدى لإصابتها بطلقات في الرأس ووفاتها في موقع الحادث.