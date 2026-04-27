جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات

تحولت خلافات أسرية متراكمة، إلى مشهد دموي هز منطقة المرج بالقاهرة، بعدما أقدم رجل على ارتكاب جريمة مروعة أنهت حياة طليقته ووالدتها، وأصابت عددًا من الأهالي الذين حاولوا التدخل لإنقاذهما.



بدأت الحكاية بعد انفصال المتهم عن طليقته، لكن الخلافات بينهما لم تنته، بل ظلت تتجدد من وقت لآخر حتى بلغت ذروتها يوم الواقعة.

وتوجه المتهم إلى منزل طليقته، وهناك نشبت مشادة كلامية حادة بينها وبين والدتها، سرعان ما خرجت عن السيطرة وتحولت إلى مواجهة دامية.

ووسط حالة من الانفعال، استل المتهم سلاحًا أبيض كان بحوزته، وانهال على طليقته ووالدتها بطعنات متفرقة، ليسقطا غارقتين في دمائهما، ويلفظا أنفاسهما الأخيرة في مشهد مأساوي صادم أمام أعين المحيطين.

ومع صرخات الاستغاثة، حاول عدد من الأهالي التدخل لوقف المتهم وإنقاذ الضحيتين، إلا أن الجاني لوح بالسلاح بشكل عشوائي، متسببًا في إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، فيما بدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.