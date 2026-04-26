إحالة عاطل للجنايات بتهمة إلقاء زجاجات فارغة على سيدة وأولادها في المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة إلقاء زجاجات فارغة على سيدة وأولادها والتعدي عليهم بمنطقة المرج.

تفاصيل القضية

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة والتعدي عليهم بالسب في إطار ابتزازهم بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (طالبة –مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ووالدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤال الأخيرة أقرت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها وأولادها بالسب وتهديدهم بالإيذاء وقيامه بإلقاء زجاجات فارغة عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بذات دائرة القسم) وبحوزته (3 زجاجات فارغة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.