قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
حكم تجاوز الميقات دون إحرام في الحج والعمرة.. لجنة الفتوى توضح
جوارديولا بين المجد والوداع.. أسابيع حاسمة قد تعيد رسم خريطة مسيرته التدريبية.. هل تكون إيطاليا البوابة القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مفاجأة .. حي أول المحلة يكشف العمارة السكنية المُتسببة في وفاة فتاة وصغير مخالفة

العمارة سكنية بالمحلة
REMOVE

أعلنت رئاسة حي أول المحلة بمحافظة الغربية عن وفاة طفل يدعى محمد حسام عبدالعاطي حرحيرة (14 عامًا) وسيدة تدعى هدير السيد السيد مطاوع (32 عامًا) إثر سقوط شريحة جبس من عمارة سكنية تحت الإنشاء، في حادث مروع وقع صباح اليوم.

بحسب البيان الصادر عن رئاسة حي أول المحلة، فإن العمارة السكنية التي شهدت الحادث تم إنشاؤها في عام 2017، وهي مكونة من دور أرضي و16 دورًا علويًا، وقد تم تشطيبها بالكامل وهي مأهولة بالسكان. ولم تكن هناك أي أعمال بناء أو تشطيبات حديثة في المبنى وقت وقوع الحادث.

المأساة وأثرها على العائلات:

في مشهد مؤثر، شيع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى جثماني الضحيتين بعد أداء صلاة الجنازة في مسجدي أبو الفضل والشامي. وقد ارتدى أقارب الضحايا الملابس السوداء في حالة من الحزن والانهيار، بينما تم دفنهما في مقابر أسرتهما.

وعلى الفور، وجه المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، بفتح تحقيق عاجل في الحادث. كما تم تكليف رئيس نيابة أول المحلة بفتح تحقيق شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للتحقق من كافة الملابسات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بوقوع الحادث، حيث سقطت أجزاء من العمارة السكنية تحت الإنشاء أثناء مرور الضحايا أسفلها في منطقة أبوراضي. تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، حيث فارقا الحياة فور وصولهما.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من انهيار أجزاء من العمارة السكنية تحت الإنشاء. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن سقوط شريحة جبس كبيرة، وتواصل إدارة البحث الجنائي جمع المعلومات للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وتوجهت رئاسة حي أول المحلة إلى أسر الضحايا بخالص التعازي والمواساة، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

ويأتي هذا الحادث ليؤكد على أهمية التأكد من سلامة المباني ومراعاة معايير الأمان في المشاريع الإنشائية، حيث يتوجب على السلطات المحلية اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل بيان حي اول المحلة عمارة سكنية مخالفة التسبب في وفاة فتاة وصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
