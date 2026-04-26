مفاجأة .. حي أول المحلة يكشف العمارة السكنية المُتسببة في وفاة فتاة وصغير مخالفة

أعلنت رئاسة حي أول المحلة بمحافظة الغربية عن وفاة طفل يدعى محمد حسام عبدالعاطي حرحيرة (14 عامًا) وسيدة تدعى هدير السيد السيد مطاوع (32 عامًا) إثر سقوط شريحة جبس من عمارة سكنية تحت الإنشاء، في حادث مروع وقع صباح اليوم.

بحسب البيان الصادر عن رئاسة حي أول المحلة، فإن العمارة السكنية التي شهدت الحادث تم إنشاؤها في عام 2017، وهي مكونة من دور أرضي و16 دورًا علويًا، وقد تم تشطيبها بالكامل وهي مأهولة بالسكان. ولم تكن هناك أي أعمال بناء أو تشطيبات حديثة في المبنى وقت وقوع الحادث.

المأساة وأثرها على العائلات:

في مشهد مؤثر، شيع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى جثماني الضحيتين بعد أداء صلاة الجنازة في مسجدي أبو الفضل والشامي. وقد ارتدى أقارب الضحايا الملابس السوداء في حالة من الحزن والانهيار، بينما تم دفنهما في مقابر أسرتهما.

وعلى الفور، وجه المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، بفتح تحقيق عاجل في الحادث. كما تم تكليف رئيس نيابة أول المحلة بفتح تحقيق شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للتحقق من كافة الملابسات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بوقوع الحادث، حيث سقطت أجزاء من العمارة السكنية تحت الإنشاء أثناء مرور الضحايا أسفلها في منطقة أبوراضي. تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، حيث فارقا الحياة فور وصولهما.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من انهيار أجزاء من العمارة السكنية تحت الإنشاء. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن سقوط شريحة جبس كبيرة، وتواصل إدارة البحث الجنائي جمع المعلومات للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وتوجهت رئاسة حي أول المحلة إلى أسر الضحايا بخالص التعازي والمواساة، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

ويأتي هذا الحادث ليؤكد على أهمية التأكد من سلامة المباني ومراعاة معايير الأمان في المشاريع الإنشائية، حيث يتوجب على السلطات المحلية اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.