قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية متفرقة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني ومنطقة جزين
الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج
101 ألف زائر لحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى
وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة
بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء
قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة
لا داعي للذعر.. الكونغو الديمقراطية: قادرون على احتواء فيروس إيبولا
وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها
حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة
الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا
الموضوع خطير | محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيبات
تقرير: ترامب يسعى لإدارة التجارة مع الصين.. والشركات الأمريكية ترى فرصة لتخفيف الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرقام رسمية لبنانية.. 3371 قتيلاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

أعلنت السلطات اللبنانية أن عدد القتلى الناتج عن الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بلغ 3371 شخصاً منذ الثاني من مارس الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد الأمني على الحدود الجنوبية.

وبحسب البيانات الرسمية اللبنانية، فإن الحصيلة تشمل مدنيين وعناصر من جهات مختلفة، إضافة إلى آلاف الجرحى الذين أُصيبوا خلال الأشهر الماضية نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال مناطق متعددة في جنوب لبنان والبقاع وأجزاء أخرى من البلاد. 

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تعمل في بعض المناطق المتضررة، فيما تستمر عمليات حصر الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار المواجهات والتوترات بين إسرائيل والأطراف المسلحة في جنوب لبنان، حيث شهدت المنطقة منذ مارس تصعيداً متواصلاً تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف متبادل عبر الحدود.

وتقول الحكومة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية تسببت في خسائر كبيرة على المستويين الإنساني والاقتصادي، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية.

في المقابل، تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية تستهدف مواقع وبنى تحتية تعتبرها مرتبطة بتهديدات أمنية على حدودها الشمالية، مشيرة إلى أن تحركاتها تأتي في إطار ما تصفه بالدفاع عن أمنها القومي ومنع الهجمات التي تنطلق من الأراضي اللبنانية. 

وتبقى حصيلة الضحايا موضوع متابعة من قبل منظمات دولية وإنسانية تسعى إلى توثيق آثار النزاع على المدنيين.

وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالقتال، حيث أدت العمليات العسكرية إلى تدمير منازل ومنشآت حيوية وشبكات خدمية، إضافة إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والزراعية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. 

كما دعت هذه المنظمات إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد الضحايا إلى هذا المستوى يعكس حجم التصعيد الذي شهدته الجبهة اللبنانية خلال الفترة الماضية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحركات سياسية ودبلوماسية أكثر فاعلية لمنع اتساع دائرة المواجهة.

 كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في التعامل مع التداعيات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة للنزاع.

وفي ظل استمرار التوتر، تواصل السلطات اللبنانية اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية سعياً إلى تثبيت التهدئة ووقف الهجمات، بينما تتابع المؤسسات الرسمية تحديث بيانات الضحايا والخسائر بشكل دوري مع تطور الأحداث على الأرض.

لسلطات اللبنانية العمليات العسكرية الأراضي اللبنانية الإحصاءات الرسمية الصادرة البيانات الرسمية اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

سناب تيوب

كيفية تنزيل مقاطع الفيديو دفعة واحدة باستخدام هاتف شاومي

مواقيت الصلاة

طرق سهلة لمشاركة أوقات الصلاة مع الأحبة

واتساب

بعد سنوات من المطالبات.. واتساب يقدم الميزة التي كان الجميع ينتظرها

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد