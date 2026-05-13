الحملاوى وبن جديدة وأحمد نذير يدخلان حسابات الأهلى لدعم مركز الهجوم

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق أن النادي الأهلي يفاضل بين ثلاثة مهاجمين لتدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الأهلي يفاضل بين الفلسطيني أسد الحملاوي والمغربي سفيان بن جديدة والجزائري أحمد نذير لدعم هجوم الموسم الجديد".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.