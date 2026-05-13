مش مطلوب تكون سوبر مان.. حسين الشحات يفتح قلبه لجماهير الأهلي

حرص حسين الشحات لاعب الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، في ظل استمرار المفاوضات بينه وبين إدارة النادي بشأن تجديد عقده مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وكتب الشحات عبر حسابه علي إنستجرام : فيه لحظة كدة الإنسان فيها يحس إنه عاجز تماماً.. مفيش في إيده زرار يدوس عليه يغير الواقع، ولا كلمة يقولها تريح باله.

وأضاف: اللحظة دي هي قمة القوة لو فهمتها صح، لأنك لما بتعجز، تبدأ تفتقر للي في إيده الملكوت بجد.

وتابع لاعب الأهلي رسالته قائلًا: الشد اللي أنت فيه هو اللي بينضف قلبك من الاعتماد على الأسباب، ويرميه تماماً في حضن المسبب.

واختتم الشحات كلماته: أنت مش مطلوب منك تكون سوبر مان، أنت مطلوب منك تكون (عبد) يعرف إمتى يسيب الحبل للي خلقه يمشيه، مطلوب منك تسلم وهتشوف العجب.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.