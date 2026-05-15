ورشة عمل حول تطوير برامج التعليم في كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية أول ورشة عمل "أون لاين" بعنوان "تطوير برامج تعليم الخدمة الاجتماعية وربطها بسوق العمل"، بمشاركة نخبة من أساتذة الخدمة الاجتماعية من الجامعات المصرية والعربية، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، و الدكتور فضل محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق الورشة الدكتور أحمد ممدوح قاسم.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في مجال الخدمة الاجتماعية، وآليات تحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنمية المهارات المهنية والتطبيقية للطلاب والخريجين، بما يواكب متغيرات العصر والتطورات الحديثة في المجال الأكاديمي والمهني، واستمرت فعاليات الورشة لمدة ثلاث ساعات، تضمنت مناقشات علمية موسعة حول مستقبل تعليم الخدمة الاجتماعية وآليات تطويره بما يسهم في إعداد خريجين أكثر تأهيلًا وقدرة على مواكبة التغيرات المجتمعية والمهنية.



وأكد الدكتور هنداوي عبداللاهي ، عميد الكلية ومدير الورشة، أهمية مواكبة التطورات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية، والعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة المهنية محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى حرص الكلية على تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة.

جدير بالذكر، شارك في فعاليات الورشة عدد من الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية والعربية، من بينهم الدكتور بدر الدين كمال عبده، والدكتور عماد فاروق، و الدكتور نبيل أبو الحسن، والدكتور تامر عبدالغني، و الدكتور سعودي محمد حسن، و الدكتور أحمد ثابت، حيث استعرض المشاركون التجارب العربية والدولية في تطوير تعليم الخدمة الاجتماعية، وناقشوا التخصصات المقترحة وسبل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الحديثة، كما شهدت الورشة حضور جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.