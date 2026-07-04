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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة كولومبيا ضد غانا فى كأس العالم 2026

كولومبيا وغانا
كولومبيا وغانا
رباب الهواري

اعلن منتخبا غانا وكولومبيا التشكيل الأساسي لمباراة كولومبيا ضد غانا المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


تشكيل كولومبيا ضد غانا

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي : كاميلو فارجاس - دانييل مونيوز - دافينسون سانشيز - جون لوكومي - يوهان موخيكا - جيفرسون ليرما - جوستافو بويرتا - جون أرياس - خاميس رودريجيز - لويس دياز - جون كوردوبا

بينما جاء تشكيل غانا كالتالي : أتي-زيجي - سينايا - أوبوكو - لوكاسين - منساه - ييرينكي - سيبو - بارتي - سيمينيو - أندريه أيو - إينياكي ويليامز

ويدخل منتخب غانا المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتمثيل الكرة الإفريقية بأفضل صورة، إذ يعول المدرب كارلوس كيروش على خبرته الطويلة في مثل هذه المواعيد الكبرى من أجل قيادة لاعبيه إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنتخبات التي تألقت في الدور الأول، رغم إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يتمتع بإمكانات فنية كبيرة.

كولومبيا غانا اخبار الرياضة كأس العالم

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