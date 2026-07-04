كريم حافظ يخضع لفحوصات طبية بعد إصابة أمام أستراليا

تعرض كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله خلال المباراة حفاظًا على سلامته وعدم تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة بدقة والوقوف على موقفه من المشاركة في مباراة دور الـ16، التي ينتظر خلالها المنتخب المصري مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نتائج الفحوصات الطبية قبل حسم موقف كريم حافظ، خاصة في ظل أهميته داخل صفوف المنتخب خلال مشوار البطولة.

اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد الإنجاز التاريخي

في سياق متصل، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبو المنتخب الوطني وأفراد البعثة المشاركة في كأس العالم 2026، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تهنئته للمنتخب المصري بمناسبة التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد الاتحاد أن تهنئة الرئيس تمثل دفعة معنوية كبيرة لجميع أفراد البعثة، وتعكس الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة المصرية من القيادة السياسية.

دعم القيادة السياسية يحفز الفراعنة لمواصلة المشوار

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اعتزازه بالكلمات التي وجهها الرئيس السيسي للاعبي المنتخب، والتي أشاد فيها بروح الفريق والإصرار والعزيمة التي قادت الفراعنة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الدعم المتواصل من الدولة يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة المشوار في البطولة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال الأدوار المقبلة، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تواصل مؤازرة المنتخب في رحلته المونديالية