قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديشامب يوجه رسائل هامة للاعبي فرنسا قبل مواجهة العراق بكأس العالم
علي عوف يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا
تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق
قد تستمر لعام.. طاقة الشيوخ: أسعار البترول سترتفع من جديد وتسجل 100 دولار للبرميل
تشكيل الأفيال لمواجهة ألمانيا.. عماد ديالو يقود الهجوم وكيسيه على رأس الكتيبة الإيفوارية
مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 4 عسكريين في حادث الدبابة
نزل 5 جنيهات تاني.. الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم
سي بي إس نيوز: جروسي يقود محادثات الملف النووي.. وعراقجي وقاليباف يمثلان إيران في سويسرا
الأرصاد: طقس حار في الأسبوع الأول من الصيف وتحذيرات لطلاب الثانوية العامة
تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة.. واشنطن تطرح أول شروطها على طهران
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو وجه جيش الاحتلال بوقف العمليات العسكرية في لبنان

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

بعد تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه الجيش بوقف عملياته في لبنان.

لكنها أشارت إلى أن تلك التوجيهات لم تشمل الانسحاب من "المناطق الأمنية" التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب.

ولفتت إلى أن قرار نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اتخذ بناء على تقييم للوضع برئاسة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

أتى هذا القرار بعدما شنت إسرائيل عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، فضلا عن البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 16 شخصاً، رغم الإعلان أمس عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

فيما حمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية التصعيد لحزب الله، زاعماً أنه أطلق نحو 50 صاروخا ومسيرة ليلاً على القوات الإسرائيلية.

في المقابل، حمل حزب الله المسؤولية للجانب الإسرائيلي، مؤكداً أنه رد على الانتهاكات الإسرائيلية.

83 قتيلاً في ساعات
بينما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بأن حصيلة الهجمات الإسرائيلية أمس "بلغت 83 قتيلاً و141 جريحا"، معظمهم في الجنوب إضافة إلى شرق البلاد. وكانت أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 47 شخصا.

علماً أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس، بلغ عدد القتلى 4057 بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح.

أما على الجانب الإيراني، وأمام هذا التصعيد الإسرائيلي، أعلن الحرس الثوري إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رداً على انتهاكات وقف إطلاق النار الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وأمريكا ليل الأربعاء الماضي.

بالتزامن أكد الجيش الأميركي أنّه يُحافظ على "يقظته" بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز. وأوردت القيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم" في بيان أن "القوات الأميركية تواصل تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل"، مضيفة "أن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي لا يزال متاحا ومن دون عوائق".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الرسمية توجه وفدها إلى سويسرا من أجل المشاركة في المحادثات مع الجانب الأمريكي، مع التحذير من الخروقات الإسرائيلية.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الجيش لبنان جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

نادي الزهور

نادي الزهور يفتح أبوابه أمام الأعضاء فجرا لمشاهدة مباريات مصر في كأس العالم

منتخب تركيا

أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد خروج تركيا من كأس العالم.. ماذا قال؟

صورة من اللقاء

كأس العالم.. هولندا تتقدم على السويد 2|0 في الشوط الأول

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد