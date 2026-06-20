مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب

صرح مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن نتائج التحقيقات الأولية المتعلقة بالحادث الذي أسفر عن مقتل قائد الكتيبة المدرعة 52، المقدم دور بن سيمون، تشير إلى أن الدبابة تعرضت لاستهداف مباشر من جهة خارجية، وليس نتيجة خلل تقني أو حادث عرضي.

وبيَّن المسؤول أن التقديرات العسكرية الحالية تفيد بأن الدبابة ربما أصيبت بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع، الأمر الذي أدى إلى مقتل قائد الكتيبة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث وتحديد طبيعة الهجوم والجهة التي تقف وراءه، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، مقتل قائد الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، وهي الكتيبة التي سبق أن اتهمتها مؤسسات حقوقية بالمسؤولية عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة مطلع عام 2024.

وقال الجيش، في بيان، إن المقدم جداليا بن سمحون (32 عامًا)، قائد الكتيبة 52، قُتل مع ثلاثة جنود آخرين إثر استهداف دبابتهم خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان.

ويأتي الإعلان بعد أسابيع من إعلان مؤسسة هند رجب، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، أنها حددت هوية عدد من الضباط الذين كانوا يقودون وحدات عسكرية إسرائيلية في منطقة تل الهوى بمدينة غزة وقت مقتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها، ومن بينهم قادة في اللواء المدرع 401.

وكانت هند رجب، البالغة من العمر ستة أعوام، قد قُتلت في يناير 2024 بعد تعرض السيارة التي كانت تستقلها مع أفراد من عائلتها لإطلاق نار في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وفق روايات فلسطينية وتحقيقات حقوقية. كما قُتل مسعفان من الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتهما الوصول إليها.

وفي مايو الماضي، أعلنت مؤسسة هند رجب تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها تستند إلى تحقيقات وأدلة جمعتها على مدار عام، مطالبة بملاحقة ضباط إسرائيليين تتهمهم بالمسؤولية عن الحادثة.

ويُعد بن سمحون رابع قائد للكتيبة 52 يتعرض للقتل أو الإصابة منذ اندلاع الحرب، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.