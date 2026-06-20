القاهرة الإخبارية: إسرائيل أوقفت العمليات في جنوب لبنان مع الإبقاء على القوات داخل المناطق المحتلة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية إن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بصدور تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بوقف جميع العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، وتحديداً في المناطق التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية، والتي تمتد إلى عمق يصل إلى 10 كيلومترات.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن القناة الثانية الإسرائيلية وموقع "واللا" الإسرائيلي ذكرا أن رئيس الأركان الإسرائيلي تلقى توجيهات مباشرة لإبلاغ ضباط القيادة الشمالية بوقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، موضحة أن القرار جاء عقب مشاورات أمنية، رغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تتحدث بشكل مسبق عن عقد اجتماعات أو مناقشات أمنية تتعلق بملف وقف إطلاق النار أو الخروقات المسجلة خلال الساعات الماضية.

وأكدت أن توقيت الإعلان يثير العديد من التساؤلات، خاصة أنه جاء بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني نيته إغلاق مضيق هرمز رداً على ما وصفه باستمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم تنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وأشارت إلى أن هذا التزامن يفتح الباب أمام احتمالات وجود ضغوط أو اتصالات أمريكية دفعت إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية لتجنب تعقيد مسار التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت أن الساحة السياسية الإسرائيلية شهدت خلال الأيام الماضية انتقادات متصاعدة من أوساط اليمين والمعارضة تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسط تباينات بشأن إدارة الملفات الإقليمية.

وأضافت أن الساعات المقبلة قد تكشف مزيداً من التفاصيل حول طبيعة القرار وحدوده، وما إذا كان يشمل وقف العمليات البرية وهدم المنازل في قرى الجنوب اللبناني.

وأشارت أبو شمسية إلى أن المعطى الأبرز في هذه التطورات يتمثل في تأكيد نتنياهو استمرار وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وهو ما يعني أن قرار وقف العمليات العسكرية لا يتضمن حتى الآن أي حديث عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية.