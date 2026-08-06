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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الطوابير إلى الخدمات الإلكترونية.. رحلة تطوير التأمينات الاجتماعية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التأمينات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، حيث تعمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وحل الملفات المتراكمة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، ويعزز من جودة الأداء داخل منظومة التأمين الاجتماعي.

أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة شهدت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، نتيجة تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي ساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على الخدمات، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في ميكنة 170 خدمة إلكترونية لأول مرة، وإنهاء نحو 92% من الملفات المتأخرة.

وأوضح عوض، خلال لقاء مع قناة الحدث، أن منظومة التحول الرقمي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تطوير أداء الهيئة، حيث أسهمت في تقديم ملايين الخدمات إلكترونيًا، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الطلبات، بما يحقق سهولة أكبر للمواطنين ويحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

8 ملايين خدمة إلكترونية خلال 4 أشهر

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن منظومة الخدمات الرقمية قدمت أكثر من 8 ملايين خدمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمتوسط يقارب مليوني خدمة شهريًا.

وأشار إلى أن نحو نصف هذه الخدمات يتم إنجازه بشكل فوري، بينما تشمل الخدمات الأخرى مجموعة من الطلبات والمعاملات التي يتم التعامل معها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

 

ميكنة 170 خدمة لأول مرة في تاريخ الهيئة

وأوضح جمال عوض أن الانتهاء من ميكنة 170 خدمة بالتأمينات والمعاشات يمثل إنجازًا مهمًا ضمن خطة تطوير العمل داخل الهيئة، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية فقط، وإنما شمل إعادة تنظيم طريقة تقديم الخدمة بما يضمن السرعة والدقة والشفافية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ساعدت على تحسين بيئة العمل داخل مكاتب الهيئة، ورفع كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

 

إنهاء 92% من الملفات المتأخرة

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة نجحت في تنفيذ التزاماتها بشأن الملفات المتأخرة، حيث تم الانتهاء من معالجة وصرف المستحقات لنحو 92% من هذه الملفات.

وأوضح أن النسبة المتبقية، والتي تمثل 8%، ترتبط بحالات تحتاج إلى استكمال بعض البيانات أو مراجعة معلومات تاريخية تتطلب إجراءات إضافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

 

تدريب 14 ألف موظف على المنظومة الجديدة

وأشار عوض إلى أن العنصر البشري كان أحد أهم عوامل نجاح مشروع التحول الرقمي، حيث نفذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا موسعًا شمل تدريب 14 ألفًا و600 موظف خلال عام ونصف على استخدام الأنظمة الجديدة.

وأضاف أن التدريب تم وفق أسلوب "تدريب المدربين"، من خلال إعداد كوادر داخلية قادرة على نقل الخبرات إلى زملائهم في مختلف مكاتب الهيئة، بما يضمن استمرار تطوير الأداء وتقديم الدعم الفني للمواطنين.

 

تطوير الأداء لخدمة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضم نحو 20 ألف موظف، مؤكدًا أن تطوير مستوى الأداء داخل جميع القطاعات يمثل أولوية مستمرة لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

وشدد جمال عوض على أن خدمة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم هي الهدف الأساسي للهيئة، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الخدمة أو عدم الالتزام بمعايير الجودة سيتم التعامل معه بحسم، في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وفاعلية للمواطنين.

منظومة الخدمات الحكومية أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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