تسنيم: الوفد الايراني المفاوض يدرس خيارات الرد على تهديدات ترامب

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم، بأن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات الجارية في سويسرا، يدرس خيارات الرد على التصريحات والتهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الوكالة، فإن أعضاء الوفد الإيراني يعكفون على تقييم المواقف المطروحة وآليات التعامل مع الضغوط الأمريكية، في ظل أجواء مشحونة تزامنًا مع استمرار المحادثات بين الجانبين.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، مهدداً إيران بعواقب قاسية؛ في حال فشل المفاوضات الجارية بين الجانبين في سويسرا.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن واشنطن يمكن أن تصبح "الحارس الأمين" للمضيق الاستراتيجي، وأن تحصل على 20% من النفط، مضيفاً أن الولايات المتحدة قد تتولى السيطرة على الممر البحري إذا استدعت الظروف ذلك.

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق؛ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مستخدماً لهجة حادة تجاه طهران بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران جهوداً دبلوماسية مكثفة بوساطة إقليمية، وسط ترقب لنتائج المحادثات وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.