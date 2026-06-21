قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
سعر اليورو في مصر بنهاية تعاملات اليوم
برلماني يحسم الجدل: لا مد للتصوير الجوي والتصالح لن يشمل المخالفات الجديدة
الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

غادر الوفد الإيراني، اليوم الأحد، مقر المفاوضات الجارية في سويسرا مع الولايات المتحدة، احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة لطهران في حال عدم استجابتها للمطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان وحزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الانسحاب المؤقت من مقر المحادثات جاء عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" ضد إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بدعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الوفد الإيراني يدرس خيارات الرد على التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على أجواء المفاوضات وأثارت حالة من الغموض بشأن مستقبلها.

وكان ترامب قد صرح خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات صارمة ضد إيران، قبل أن يكرر تهديداته عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالبًا طهران بوقف دعم حزب الله بشكل فوري.

في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون على أن سياسة التهديد والضغط لن تؤثر على مواقف طهران، حيث دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن إلى "الحذر في تصريحاتها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي تحرك ضد البلاد.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن مغادرة الوفد الإيراني، كما لم تتضح بعد إمكانية استئناف المحادثات أو تأجيلها إلى موعد لاحق.

الوفد الإيراني سويسرا الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنان حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

الأردن والجزائر يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود وقف التصعيد في غزة

الأردن والجزائر يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود وقف التصعيد في غزة

حرب إيران تضرب إمدادات الألومونيوم العالمية.. وملاونة المنتجين تحد من أزمة الأسعار

حرب إيران تضرب إمدادات الألومونيوم العالمية.. ومرونة المنتجين تحد من أزمة الأسعار

صورة أرشيفية

مصادر إيرانية: تهديد ترامب تسبب في وقف المحادثات وشكك في إمكانية استمرارها

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد