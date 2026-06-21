الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب

غادر الوفد الإيراني، اليوم الأحد، مقر المفاوضات الجارية في سويسرا مع الولايات المتحدة، احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة لطهران في حال عدم استجابتها للمطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان وحزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الانسحاب المؤقت من مقر المحادثات جاء عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" ضد إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بدعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الوفد الإيراني يدرس خيارات الرد على التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على أجواء المفاوضات وأثارت حالة من الغموض بشأن مستقبلها.

وكان ترامب قد صرح خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات صارمة ضد إيران، قبل أن يكرر تهديداته عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالبًا طهران بوقف دعم حزب الله بشكل فوري.

في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون على أن سياسة التهديد والضغط لن تؤثر على مواقف طهران، حيث دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن إلى "الحذر في تصريحاتها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي تحرك ضد البلاد.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن مغادرة الوفد الإيراني، كما لم تتضح بعد إمكانية استئناف المحادثات أو تأجيلها إلى موعد لاحق.