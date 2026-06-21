مصادر إيرانية: تهديد ترامب تسبب في وقف المحادثات وشكك في إمكانية استمرارها

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن التصريحات التهديدية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في وقف المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا، وأثارت حالة من الشكوك بشأن إمكانية استئنافها خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المصدر قوله إن تهديدات ترامب الأخيرة ألقت بظلالها على أجواء المحادثات، وأدت إلى تعليق المناقشات مؤقتًا، وسط مراجعة الوفد الإيراني لخيارات الرد على التصعيد الأمريكي.

كان ترامب قد هدد إيران بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" إذا لم تعمل على وقف أنشطة حزب الله في لبنان، كما لوّح باتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بمضيق هرمز، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في طهران.

وفي المقابل، أكدت مصادر إيرانية أن استمرار المفاوضات بات محل نقاش داخل الوفد الإيراني، فيما قدمت طهران احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي على التصريحات التي وصفتها بالاستفزازية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سويسرا جولة محادثات تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وسط وساطة قطرية وباكستانية ومساعٍ دولية لاحتواء التوتر المتصاعد بين الجانبين.