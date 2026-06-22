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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
فرناس حفظي

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٢٢ يونيو، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي يتناول مختلف القضايا العربية والإقليمية، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل دعم العمل العربي المشترك.

وزير الخارجية عمّان جامعة الدول العربية القضايا العربية اللقاءات الثنائية التطورات الإقليمية

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