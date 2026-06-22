عراقجي: تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الإثنين بحدوث تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.



أضاف عراقجي أن الوسيطين الباكستاني والقطري استطاعا تحقيق تقدم لإنهاء حرب لبنان.

أردف "تم التنازل عن صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة رئيسية لإعادة الإعمار والتنمية في إيران".

قال وسطاء إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا يوم الاثنين على إنشاء خطوط اتصالات لإبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً وإنهاء القتال في لبنان، وذلك بعد الجولة الأولى من المحادثات التي جرت في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

بدأ الفريقان بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومحمد باقر قاليباف الإيراني محادثات يوم الأحد، كجزء من فترة تفاوض مدتها شهران تم تحديدها بموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.