أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب محليًا وعالميا ارتفاعا بداية تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا دون 6030 جنيهًا للبيع مقارنة 5975 جنيها سعر إغلاق أمس الأحد بتراجع 55 جنيها في الجرام.

وعالميا تراجعت أوقية الذهب لتسجل 4197 دولار في البورصة العالمية بانخفاض 41 دولارا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6890 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6835جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6030 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5980 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5170 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5125جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4020 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48280 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47840 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 214350 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 212570 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 51.06جنيه مقابل 49.88 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4197.9 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.