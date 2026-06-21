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سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليًا انخفاضا كبير علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا دون 6000 جنيهًا للبيع، لأول مرة من يناير الماضي. 

وعالميا تراجعت أوقية الذهب لتسجل 4156.6 دولار في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الاحد 21 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6830 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5975 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5925 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5130 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5080 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3950 جنيه.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47800 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47400 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212390 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 210615 جنيهًا.

أوقية الذهب

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 51.10 جنيه مقابل 49.92 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4156.5 ددولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب أسعار الذهب محليا سعر بيع جرام الذهب جرام الذهب الذهب

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