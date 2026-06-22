جنوب سيناء تحتفل بثلاثية الفراعنة.. فرحة جماهيرية تجتاح الشوارع والشواطئ

عمت حالة من الفرح والسعادة مختلف مدن محافظة جنوب سيناء، من رأس سدر شمالًا إلى طابا شرقًا، عقب فوز منتخب مصر الوطني بثلاثة أهداف دون رد على منتخب نيوزيلندا، في مباراة قدم خلالها الفراعنة أداءً مميزًا أسعد الجماهير المصرية.

وخرج الآلاف من أبناء المحافظة إلى الشوارع والميادين العامة والكورنيشات والشواطئ، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الوطنية والأغاني الحماسية، احتفالًا بالفوز المستحق الذي أعاد أجواء البهجة والحماس إلى الشارع المصري.

وشهدت مدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء أكبر مظاهر الاحتفال، حيث تجمع المواطنون والسائحون في المقاهي والمناطق السياحية لمتابعة اللقاء، قبل أن تتحول الأجواء عقب صافرة النهاية إلى كرنفال احتفالي امتد حتى الساعات الأولى من الصباح.

وقال حمدي غزالة، أحد المستثمرين بمدينة دهب، إن المباراة حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة، مؤكدًا أن الجميع عاش أجواءً استثنائية من الحماس والتشجيع، وأن فرحة الفوز وحدت أبناء المدينة في مشهد وطني مميز يعكس عشق المصريين لكرة القدم ودعمهم الدائم للمنتخب الوطني.

وفي مدينة شرم الشيخ، خرجت الجماهير إلى الشوارع والطرق الرئيسية والمناطق السياحية حاملين الأعلام المصرية، معبرين عن سعادتهم بالانتصار الكبير، فيما شهدت الساحات العامة تجمعات احتفالية عفوية اتسمت بالروح الوطنية والفرحة الغامرة.

أما في مدينة طور سيناء، فقد توافد المواطنون إلى كورنيش المدينة للاحتفال بالفوز، حيث ارتفعت الأعلام المصرية وتعالت الهتافات المؤيدة للمنتخب الوطني، في مشهد جسد حالة التلاحم والالتفاف الشعبي خلف منتخب مصر.

وأكد عدد من المواطنين أن انتصارات المنتخب الوطني تمثل مصدر فخر وسعادة لكل المصريين، مشيرين إلى أن مثل هذه المناسبات الرياضية تسهم في تعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية، وتمنح الجماهير جرعة من التفاؤل والأمل في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة.

وتعكس الاحتفالات التي شهدتها مدن جنوب سيناء الشعبية الكبيرة التي يحظى بها منتخب مصر بين مختلف فئات المجتمع، وحرص الجماهير على مؤازرة الفراعنة في جميع المحافل القارية والدولية، أملاً في مواصلة مسيرة النجاحات وإسعاد الجماهير .



