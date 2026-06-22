قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات جديدة على قانون التصالح.. تيسيرات للمرافق وتحفيز لأصحاب العدادات الكودية
جنوب سيناء تحتفل بثلاثية الفراعنة.. فرحة جماهيرية تجتاح الشوارع والشواطئ
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان
ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق
الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
لن نخذل الجماهير.. كواليس حديث حسام حسن لإشعال انتفاضة مصر أمام نيوزيلندا بين الشوطين
شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو
انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة
رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية…نجاح استئصال ورمين بعظام الفك لمريضين بمستشفى الجمالية

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية من  إجراء جراحتين دقيقتين لاستئصال أورام بعظام الفك لمريضين، ضمن جهود المستشفى في تقديم الخدمات التخصصية بمختلف التخصصات الطبية.

وكانت عيادة الأسنان بالمستشفى قد استقبلت مريضين يعانيان من تورم بعظام الفك تسبب في صعوبة أثناء الأكل والكلام. وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة على الوجه والفكين، تبين وجود ورم بعظام الفك العلوي لدى الحالة الأولى بحجم 28 مم، فيما أظهرت الفحوصات وجود ورم بعظام الفك السفلي لدى الحالة الثانية.

وعلى الفور تم تجهيز الحالتين وإدخالهما إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورمين بصورة كاملة، وتكللت الجراحتان بالنجاح، وتم خروج المريضين بحالة عامة جيدة مع المتابعة الدورية واستكمال الخطة العلاجية اللازمة.

وأُجريت التدخلات الجراحية بواسطة الدكتور كريم هنداوي أخصائي جراحة الوجه والفكين، بمشاركة الدكتور محمود عربان أخصائي التخدير.

وأكد  الدكتور حموده  الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم التخصصات الدقيقة بمستشفيات المحافظة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية والفنية بمستشفى الجمالية المركزي، وما تبذله من عمل مخلص يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.

الدقهليه محافظه الجمالية فريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر لقضاء الحاجة المستجاب.. أفضل الأدعية لفك الكرب في جوف الليل

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

إيران

وفد إيران المفاوض: إنشاء آلية مراقبة لإدراج طهران رسميا في معادلات الأمن اللبناني

لما جبريل

لما جبريل: كأس العالم يتصدر المشهد عالميا وانتشار المراهنات الرقمية يثير الجدل

منتخب مصر

الديهي لـ رضا عبد العال: لماذا تهاجم المنتخب الوطني؟.. ورد مفاجئ من الأخير

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد