الدقهلية…نجاح استئصال ورمين بعظام الفك لمريضين بمستشفى الجمالية

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية من إجراء جراحتين دقيقتين لاستئصال أورام بعظام الفك لمريضين، ضمن جهود المستشفى في تقديم الخدمات التخصصية بمختلف التخصصات الطبية.

وكانت عيادة الأسنان بالمستشفى قد استقبلت مريضين يعانيان من تورم بعظام الفك تسبب في صعوبة أثناء الأكل والكلام. وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة على الوجه والفكين، تبين وجود ورم بعظام الفك العلوي لدى الحالة الأولى بحجم 28 مم، فيما أظهرت الفحوصات وجود ورم بعظام الفك السفلي لدى الحالة الثانية.

وعلى الفور تم تجهيز الحالتين وإدخالهما إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورمين بصورة كاملة، وتكللت الجراحتان بالنجاح، وتم خروج المريضين بحالة عامة جيدة مع المتابعة الدورية واستكمال الخطة العلاجية اللازمة.

وأُجريت التدخلات الجراحية بواسطة الدكتور كريم هنداوي أخصائي جراحة الوجه والفكين، بمشاركة الدكتور محمود عربان أخصائي التخدير.

وأكد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم التخصصات الدقيقة بمستشفيات المحافظة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية والفنية بمستشفى الجمالية المركزي، وما تبذله من عمل مخلص يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.