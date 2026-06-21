توفير مناخ ملائم.. محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ببلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة "علي عبد الرازق" الصناعية العسكرية بمدينة بلقاس، والتي تضم 32 لجنة امتحانية، بإجمالي 342 طالبًا وطالبة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بسيوني محمد بسيوني، وكيل المديرية

وشدد محافظ الدقهلية على أن الجهاز التنفيذي بكافة قطاعاته يعمل ميدانيًا لتوفير المناخ الملائم للطلاب، والاطمئنان على توافر متطلبات الأداء الأمثل داخل اللجان، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات، وتوفيرا لسبل تحقيق النجاح والتفوق لهم.

وأكد المحافظ للطلاب أثناء جولته باللجان خلال فترة الراحة بين المادتين، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لضمان الشفافية والنزاهة في أداء الطلاب للامتحانات، وحماية حق كل طالب في تحقيق التفوق، وقال للطلاب: "نحن هنا جميعًا لخدمتكم، وتوفير كافة احتياجاتكم في الإطار الصحيح الذي يحقق العدالة بين الجميع، "

والتقى المحافظ بأهالي الطلاب خارج لجان الامتحانات وطمأنهم على سير الامتحانات، مؤكدا لهم أن أبناءهم هم أبناؤنا ومسئوليتنا، ولا ندخر جهدا لتمكينهم من الأداء في أجواء مريحة وهادئة تضمن لهم تحقيق النجاح والتوفيق.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 72,773 طالبًا وطالبة، موزعين على 172 لجنة امتحانية، تغطي كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.