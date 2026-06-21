محافظ الدقهلية يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للاطمئنان على سيرها وانتظام دخول الطلاب والطالبات وذلك عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائه الطلاب والطالبات، وضمان حسن سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، كما وجه باستمرار تكثيف أعمال النظافة حول اللجان، ورفع أي إشغالات، ومنع كافة المعوقات والعراقيل التي قد تؤثر على انسيابية الحركة أو راحة الطلاب.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في شفافية ونزاهة تامة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بكافة قطاعاته يعمل ميدانيًا لتأمين المناخ الأمثل للطلاب، والتحقق من توافر جميع متطلبات الأداء الجيد داخل اللجان، حرصًا على مستقبلهم ودعمًا لمسيرتهم التعليمية.

ويؤدي الامتحانات هذا العام72997 طالبًا وطالبة، موزعين على 172 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد شهدت اللجان صباح اليوم انتظامًا كاملًا في دخول جميع الطلاب.