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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

72997 طالبًا وطالبة بالدقهلية يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة | صور

طلاب ثانوية
طلاب ثانوية
همت الحسينى

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026 حيث يؤدي72997  طالبًا وطالبة امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة
وتوزعت أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات اليوم الأول على النحو التالي: طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم مادة التربية الدينية داخل 171 لجنة وعدد الطلبة 71997

ويؤدى طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم امتحان مادة التربية الوطنية 
داخل  171 لجنة وعدد الطلبة  72166  ويؤدى  طلاب المكفوفين  امتحان التربية الدينية  داخل لجنة  1 وعدد الطلاب  6.

الدقهليه ثانويه عامه امتحان

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