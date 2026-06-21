72997 طالبًا وطالبة بالدقهلية يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة | صور

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026 حيث يؤدي72997 طالبًا وطالبة امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة

وتوزعت أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات اليوم الأول على النحو التالي: طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم مادة التربية الدينية داخل 171 لجنة وعدد الطلبة 71997

ويؤدى طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم امتحان مادة التربية الوطنية

داخل 171 لجنة وعدد الطلبة 72166 ويؤدى طلاب المكفوفين امتحان التربية الدينية داخل لجنة 1 وعدد الطلاب 6.