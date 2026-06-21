محافظ الدقهلية يتفقد انتظام دخول الطلاب والطالبات للجان امتحانات الثانوية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام دخول الطلاب والطالبات إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة، للأطمئنان على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أدائهم للامتحانات

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ووجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية للجان من قبل مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وسرعة تلبية جميع احتياجات الطلاب، وتوفير المناخ الهادئ والملائم الذي يعينهم على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة.

كما شدد محافظ الدقهلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع أي محاولات للغش، مؤكدا أن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية بين الطلاب يمثل أولوية قصوى، وأن الامتحانات فرصة متكافئة للجميع، لا مجال فيها لأي تهاون مع مخالفي القواعد.