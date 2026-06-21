مصرع وإصابة 4 في حادث انقلاب تروسيكل بترعة بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها، وأُصيب ثلاثة آخرون أمام قرية القطنه على الطريق الدولي بجمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر انقلاب تروسيكل في ترعة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بترعة على طريق جمصة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع فتاة مجهولة الهوية، وإصابة كل من:

صلاح أحمد عبد الصادق محمود، 34 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه ما بعد الغرق.

انتصار عبدالعال أبو المجد، 50 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن، واشتباه ما بعد الغرق.

محمد عبدالله محمد أبو الفتوح، 50 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، واشتباه ما بعد الغرق.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جمصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.