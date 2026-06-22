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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليل المحترفين لتسريع الإنترنت.. كيف ترفع كفاءة الراوتر والشبكة المنزلية؟

أجهزة الراوتر
أجهزة الراوتر
لمياء الياسين

أصبح الاتصال السريع والمستقر بالإنترنت في عصرنا الرقمي الحالي، عصب الحياة اليومية، سواء للعمل عن بُعد، أو الدراسة، أو الترفيه ورغم ذلك، يشتكي الكثيرون من بطء الشبكة المفاجئ أو ضعف التغطية، دون إدراك أن الحل غالباً ما يكمن في خطوات تقنية بسيطة لتحسين أداء شبكتك اللاسلكية بفعالية.

الراوتر المناسب

أول خطوة مهمة هي اختيار الراوتر المناسب لاحتياجاتك. إذا كان لديك منزل كبير أو عدد كبير من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، فأنت بحاجة إلى راوتر بقدرة إرسال عالية.

 ضع الراوتر في المكان المناسب

يمكن أن تؤثر جودة الإشارة على سرعة الإنترنت. لذلك، من المهم وضع الراوتر في مكان مفتوح ومرتفع. تجنب وضعه بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية، لأنها يمكن أن تتداخل مع الإشارة.

 بتحديث نظام التشغيل

يقوم مصنعو أجهزة الراوتر بإصدار تحديثات لنظام التشغيل بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء وتحسين الأداء. من المهم تحديث نظام التشغيل الخاص براوترك للتأكد من حصولك على أفضل أداء ممكن.

تحسين إعدادات الراوتر

يمكنك ضبط إعدادات الراوتر لتحسين أداء الإنترنت. على سبيل المثال، يمكنك ضبط القناة التي يستخدمها الراوتر لبث الإشارة. يمكنك أيضًا ضبط القوة الإذاعية للإشارة.

استخدم أجهزة لاسلكية عالية الجودة

يمكن أن تؤثر جودة الأجهزة اللاسلكية المتصلة بالإنترنت على سرعة الإنترنت. لذلك، من المهم استخدام أجهزة لاسلكية عالية الجودة.

 تخلص من الأجهزة غير المستخدمة

إذا كنت لا تستخدم جهازًا لاسلكيًا، فقم بإيقاف تشغيله أو فصله عن الكهرباء. سيؤدي ذلك إلى تحرير بعض النطاق الترددي للأجهزة الأخرى.

 استخدم أدوات إدارة النطاق الترددي

هناك العديد من أدوات إدارة النطاق الترددي المتاحة التي يمكن أن تساعدك في تتبع استخدام النطاق الترددي وتحديد الأجهزة التي تستخدم الكثير من النطاق الترددي. يمكنك استخدام هذه المعلومات لاتخاذ خطوات لتحسين أداء الإنترنت.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك مساعدة الراوتر في الحفاظ على سرعة الإنترنت لديك.

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