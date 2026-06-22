عودة بعثة الأولمبياد الخاص المصري بعد تحقيق 8 ميداليات في الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية

تعود إلى القاهرة في الرابعة مساء اليوم، عبر مطار القاهرة الدولي، بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – الرياضات الشاطئية، التي استضافتها مدينة سوسة التونسية، بعد مشاركة مميزة حقق خلالها أبطال مصر إنجازًا جديدًا بحصد 8 ميداليات متنوعة في منافسات السباحة بالمياه المفتوحة والترايثلون.

وجاءت نتائج البعثة المصرية في سباقات المياه المفتوحة بحصول اللاعبين مهند محمد علي، ملك أحمد، بيرهان محمد، عمر عصام، ومحمود رزق على الميداليات الذهبية، فيما توج محمد الشاذلي بالفضية ، وجاءت نتائج الترايثلون بحصول محمود مسلم بالميدالية الذهبية ، وعمر عصام بركات علي الميدالية الفضية ليصل إجمالي حصيلة مصر 8 ميداليات أكدت تميز أبطال الأولمبياد الخاص المصري وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي.

ومن جانبه، أعرب المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن خالص تهانيه لأعضاء البعثة المصرية من لاعبين ومدربين وإداريين، مشيدًا بالأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها أبطال مصر طوال أيام المنافسات، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس حجم الجهد المبذول في إعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم، كما تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأكد رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن استضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية في سبتمبر المقبل تمثل مصدر فخر كبير، وتعكس الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وكانت مدينة سوسة قد شهدت مساء أمس حفل ختام الألعاب الإقليمية العاشرة، والذي تضمن تكريم الوفود المشاركة والاحتفاء بالرياضيين المتوجين، كما شهد الحفل تسليم علم الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص إلى مصر، إيذانًا باستضافتها للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية للاولمبياد الخاص والتي تم تخصيصها لرياضات الأداء وهي الفروسية والجمباز ورفع الأثقال خلال شهر سبتمبر المقبل.