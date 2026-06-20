هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري

واصل أبطال الأولمبياد الخاص المصري تألقهم في منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – سوسة 2026، بعدما حقق منتخب مصر للمياه المفتوحة إنجازًا مميزًا بحصد خمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية خلال منافسات سباقات المياه المفتوحة، ليؤكد اللاعبون من جديد قدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الرياضات المدرجة ضمن برنامج الألعاب.

المنتخب الوطني

وجاءت نتائج المنتخب المصري متميزة، حيث توج السباح مهند محمد علي بالميدالية الذهبية، فيما حصل السباح محمد الشاذلي على الميدالية الفضية، كما أحرزت السباحة ملك أحمد الميدالية الذهبية، وحققت السباحة بيرهان محمد الميدالية الذهبية، بينما أضاف السياح عمر عصام ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد المنتخب، واختتم السباح محمود رزق حصاد الفريق بإحراز الميدالية الذهبية.

وبهذه النتائج، رفع منتخب مصر للمياه المفتوحة رصيده إلى خمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية، في تأكيد جديد على المستوى الفني المتميز الذي يظهر به لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري بقيادة فنية من الدكتور مصطفي ماجد المدير الفني للفريق ويعاونه ايه الله مجدي مدربة الفريق خلال منافسات الألعاب الإقليمية، وما يعكسه ذلك من نجاح برامج الإعداد والتأهيل التي سبقت المشاركة في الحدث الإقليمي الأكبر للأولمبياد الخاص بالمنطقة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ عمرو محيي الدين، رئيس البعثة المصرية، عن سعادته الكبيرة بالنتائج التي حققها أبطال مصر، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس روح الالتزام والعزيمة التي يتمتع بها أبطال الأولمبياد الخاص المصري.

وأضاف أن ما تحقق اليوم يمثل خطوة مهمة في مشوار البعثة المصرية بالألعاب الإقليمية، لكنه ليس نهاية الطريق، مؤكدًا الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين على مواصلة الاجتهاد والتركيز خلال المنافسات المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات والصعود إلى منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف الرياضات خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن تستمر غدا صباحا نهائيات مسابقات الترايثلون وتشارك مصر بمتتخب يقوده أحمد مصطفى مديرًا فنيًا وبمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم.