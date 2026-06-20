منتخب مصر يخوض تدريبه الأول في كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بمونديال 2026

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خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريبه الأول في كندا، استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا ببطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي فجر يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالمونديال.

وأدى المنتخب الوطني مرانه اليوم، على ملعب "كيلارني بارك" بمدينة فانكوفر الكندية، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب لكندا، مساء أمس الجمعة، قادمة من مدينة سبوكين الأمريكية.

شارك في مران منتخب مصر، جميع اللاعبين الـ 26، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب نيوزيلندا المرتقبة.

وشهدت المران تواجد أحمد حافظ سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا، حيث كان في استقباله هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المونديال بتحقيق تعادل ثمين مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1.