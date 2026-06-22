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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا ومهمًا على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليكتب الفراعنة إنجازهم الأول في تاريخ مشاركاتهم المونديالية ويعتلوا صدارة المجموعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، مستفيدًا من تعادل بلجيكا وإيران سلبيًا، بينما توقف رصيد نيوزيلندا عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، ليقترب الفراعنة خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى دور الـ32.

ويُعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب مصر عبر تاريخه في كأس العالم، بعد مشاركات سابقة لم ينجح خلالها في تحقيق أي فوز، ليأتي هذا الإنجاز ليكسر سلسلة طويلة من النتائج السلبية في المونديال.

كما حملت المباراة رقمًا عربيًا مميزًا في النسخة الحالية، إذ أصبح هذا الانتصار هو ثاني فوز للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 بعد فوز منتخب المغرب على اسكتلندا، ليواصل العرب حضورهم القوي في البطولة.

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