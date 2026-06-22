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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 3 طلاب في إطلاق نار داخل مدرسة بالفلبين

إطلاق نار في مدرسة بالفلبين
إطلاق نار في مدرسة بالفلبين
محمد على

وقعت حادثة مؤلمة في مدينة "تاكلوبان" الواقعة في وسط جزر الفلبين، اليوم الاثنين، إثر  إطلاق نار مأساوي داخل حرم مدرسي، نتج عنه مقتل ثلاثة طلاب على الفور، وإصابة خمسة آخرين بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.


سمع دوي إطلاق النار في مدرسة “سان خوسيه الثانوية”، وتوافدت عربات الإسعاف وقوات الأمن لتطويق المكان.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على اثنين؛ للاشتباه فيهما، عقب إطلاق النار الذي وقع في مدرسة سان خوسيه الثانوية الرسمية بمدينة تاكلوبان في إقليم ليتي.

وتُجري شرطة مدينة تاكلوبان تحقيقات؛ لتحديد ملابسات الواقعة. 

ونشر المكتب الإقليمي الثامن للشرطة أفراداً إضافيين في المدرسة؛ لضمان سلامة الطلاب والموظفين وأولياء الأمور والمنطقة المحيطة.

 وحثّت السلطات الجمهور على عدم نشر معلومات غير مؤكَّدة، والتعاون مع المحققين.

وتُعدّ الواقعة نادرة في الفلبين، إذ إن عمليات إطلاق النار داخل المدارس لا تحدث إلا على فترات متباعدة.

وفي يوليو  2022، أطلق مسلَّحٌ النار، خلال حفل تخرُّج كلية الحقوق بجامعة أتينيو دي مانيلا في كيزون سيتي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مِن بينهم رئيسة بلدية مدينة لاميتان السابقة روز فوريجاي.

حادثة مؤلمة تاكلوبان الفلبين إطلاق نار مأساوي

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