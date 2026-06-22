غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان

لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال مصرعهم إثر غرق قاربهم في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان.



وكشفت مصادر أمنية أن من بين الضحايا عدد من النازحين الذين قدموا من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن انقلاب القارب وقع نتيجة الحمولة الزائدة، مما أدى إلى فقدان المركب لتوازنه وغرقه مخلفا هذه الخسائر البشرية الفادحة.

وفي سياق منفصل، كانت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية قد أعلنت، في بيان السبت، أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع.