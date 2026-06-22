بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استقالته من مهام منصبه عقب ضغوط تعرض لها خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد الساحة السياسية البريطانية، واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، بعدما تحولت الخلافات الداخلية وتراجعت شعبية الحكومة إلى أزمة حسمت بتقديم رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته من منصبه.

وفيما قدم ستارمر استقالته، يبرز آندي بورنهام، البالغ من العمر 56 عاما، على أنه البديل الأفضل ذا شعبية بمظهره البسيط والقريب من الناس، مفضلًا ارتداء "تي شيرت" على البدلات الرسمية وربطات العنق، ويقضي أوقات فراغه في لعب كرة القدم أو "تشغيل أغاني التسعينيات خلال فعاليات منسقي الموسيقى".

ويتمتع بورنهام بخبرة سياسية واسعة، إذ تنقل خلال مسيرته بين مناصب حكومية رفيعة ومنصب عمدة مانشستر الكبرى.

مكان الميلاد

وُلد بورنهام ونشأ في منطقة تقع بين ليفربول ومانشستر في شمال غرب إنجلترا، وهو ابن مهندس في شركة الاتصالات البريطانية وموظفة استقبال.

انضم إلى حزب العمال في سن المراهقة، ودرس في جامعة كامبريدج، وانتُخب لأول مرة عضواً في البرلمان عام 2001.

خمسة عشر عامًا عضوًا في البرلمان



شغل بورنهام مقعدا نيابيا لنحو خمسة عشر عاما، تدرج خلالها في المناصب خلال عهد رئيس الوزراء توني بلير، قبل أن يتولى حقيبة وزارية في حكومة جوردون براون بين عامي 2007 و2010.

ترشح مرتين لقيادة حزب العمال

ترشح مرتين لقيادة حزب العمال، عامي 2010 و2015، لكنه خسر في المرتين، قبل أن يغادر وستمنستر ويخوض انتخابات رئاسة بلدية مانشستر الكبرى.

ويقود بورنهام منطقة مانشستر الكبرى منذ عام 2017، حيث أشرف على مشاريع واسعة لتجديد المدينة وتطويرها.

أكثر ميلا إلى اليسار من ستارمر

ويُنظر إلى بورنهام على أنه أكثر ميلا إلى اليسار من ستارمر.

عززت انتصاراته الثلاثة في انتخابات رئاسة البلدية، إضافة إلى فوزه الحاسم في انتخابات ميكرفيلد، حيث تفوق بوضوح على مرشح حزب "ريفورم يو كي" المناهض للهجرة، صورته كسياسي قادر على تحقيق الانتصارات الانتخابية.

ويأمل كثيرون داخل حزب العمال أن يتمكن من وقف التراجع الحاد في شعبية الحزب منذ الفوز الكاسح الذي حققه ستارمر في الانتخابات العامة قبل عامين، وأن يكون البديل الأفضل بعد ستارمر.



