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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تفرض قيودا تجارية على شركات أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الصين اليوم، إدراج عشر شركات أمريكية، من بينها شركة "أفيأوكس"، ضمن قائمة مراقبة الصادرات، وذلك وفقا لقانون مراقبة الصادرات واللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في البلاد.


وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار.

وأكدت الوزارة، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإعلان عنه، ويقضي بحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الشركات الأمريكية العشر المدرجة في القائمة.

وأضاف البيان، أنه يمنع على الأفراد والمؤسسات في أي دولة أو منطقة نقل أو توفير مواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إلى هذه الشركات، مع ضرورة وقف جميع أنشطة التصدير ذات الصلة بشكل فوري.

وفي سياق متصل، أصدرت الصين إشعارا جديدا يحظر شراء المنتجات المصنعة من قبل 46 شركة أمريكية محددة ضمن عمليات المشتريات الحكومية.

وبموجب القرار، لن يسمح للجهات المشاركة في المشتريات الحكومية بشراء منتجات الشركات المدرجة في القائمة، والتي تشمل شركتي لوكهيد مارتن ورايثيون للصواريخ والدفاع.

وأكدت وزارة المالية الصينية، أن هذه الإجراءات اتخذت وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، مشيرة إلى أن القيود الجديدة لا تشمل الشركات ذات الاستثمارات الأمريكية العاملة داخل الصين.

الصين شركات أمريكية الصادرات وزارة التجارة الصينية الأمن القومي

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