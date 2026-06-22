رئيس وزراء باكستان يعلن نجاح الاجتماع الأول لمفاوضات واشنطن وطهران

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف نجاح الاجتماع الأول للمفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي بذلت لإحراز تقدم ملموس في هذه المفاوضات.



وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ سعادته باختتام الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، المنبثق عن "مذكرة إسلام آباد" بين إيران والولايات المتحدة، والذي استضافته مدينة بورغنشتوك السويسرية بنجاح.



وأشار شريف إلى أن المباحثات تمت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن تقدم مشجع تمثل في الاتفاق على خارطة طريق لإبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتوفير الإشراف السياسي، والبدء في مزيد من المحادثات الفنية.



وثمّن رئيس الوزراء التزام القيادتين الأمريكية والإيرانية بالانخراط البناء، موجها الشكر للدول الشقيقة والصديقة على دعمها القيم. وخص بالشكر دولة قطر على دورها الحاسم في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز التقدم، وكذلك الحكومة السويسرية على تيسيرها لاستضافة المحادثات.

كما وجه تحية خاصة إلى قائد الجيش في بلاده، المشير عاصم منير، معتبرا أن جهوده الدؤوبة وتفانيه ومثابرته كانت السبب الرئيسي وراء نجاح المحادثات، مؤكدا أنه لولاه لما تحقق هذا التقدم.

كما قدم تهانيه وامتنانه لنائب رئيس الوزراء إسحاق دار وفريق وزارة الخارجية على جهودهم الدبلوماسية، مثمنا في الوقت ذاته الإسهامات الكبيرة لوزير الداخلية محسن نقوي في إنجاح هذه المساعي.

واختتم شريف بيانه مؤكدا أن باكستان ستواصل الاضطلاع بدورها الصادق والمخلص في تعزيز الحوار والدبلوماسية، وصولا إلى تسوية سلمية ودائمة.