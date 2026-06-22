بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي

ألقى كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، خطابه الأخير في مشهد عاطفي نادر خارج مقر إقامته الرسمي في شارع داونينج ستريت، و ذلك عقب إعلانه رسميا لاستقالته من منصبه.

وكان ستارمر على وشك البكاء وصوته يرتجف بشكل ملحوظ وهو يلقي كلمته الأخيرة.

وتحدث ستارمر بصوت مرتجف عن عائلته، قائلا: "عندما أغادر أكبر منصب في البلاد، سأقضي وقتاً أطول في أهم وظيفة، وهي أن أكون أفضل زوج يمكنني أن أكونه لزوجتي الرائعة فيك، التي كانت صخرة بجانبي في السراء والضراء، وأن أكون أفضل أب يمكنني أن أكونه لأطفالي الجميلين، الذين هم فخري وفرحتي".

وقال ستارمر، في خطابه، إنه سيبقى في منصبه حتى اكتمال عملية اختيار خليفته، لضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة، مشيرا إلى أن زعيما جديدا للحزب سيكون في مكانه بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وظهرت فيكتوريا ستارمر، زوجة رئيس الوزراء المستقيل، وهي تبكي على درجات المقر الرسمي، فيما بدت متأثرة بشكل واضح بمشهد مغادرة زوجها للمنصب.