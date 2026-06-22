وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشاد الوزيران خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بما تشهده العلاقات من تطور لافت.

كما أشاد بانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما شدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، والبناء على ما تحقق خلالها من اتفاقيات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والملف الليبى.

وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته القاهرة يوم ٢١ مايو، مؤكداً أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطاراً مهماً لدعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتعزيز استقرارها.