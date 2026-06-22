مانشستر يونايتد يحصل على أرض لبناء ملعب جديد يسع 100 ألف متفرج

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه استطاع الحصول على الجزء الأكبر من الأرض اللازمة لبناء استاد جديد يسع 100 ألف متفرج، في خطوة تمثل ‌محورا رئيسيا لرؤيته طويلة الأمد لتطوير منطقة أولد ترافورد.

وأضاف النادي في بيانه أن الملعب الجديد سيمثل أكبر منشأة رياضية في بريطانيا، كما سيشكل حافزا لإعادة إحياء المنطقة المحيطة، مما يسهم في إنشاء واحدة من أكثر الوجهات الرياضية والترفيهية حيوية وأهمية على مستوى العالم.

واستحوذ النادي على موقع تبلغ مساحته 25 فدانا، يقع على ⁠بعد نحو 350 مترا شمال غرب الملعب الحالي، من شركة إندورينت، وهي شركة رائدة في توفير المساحات الصناعية ومملوكة لشركة بلاكستون.

ملعب جديد

وذكر النادي انه سيعمل بشكل مباشر مع الشركات المتأثرة بهذه المخططات، لدعمها خلال الفترة الانتقالية.

وعمل النادي عن كثب مع مجلس منطقة ترافورد ومؤسسة تطوير منطقة أولد ترافورد التابعة لمجلس البلدية "لضمان توافق موقع الملعب الجديد مع الاستراتيجية الشاملة لإعادة تطوير المنطقة، بما يضمن أفضل مستويات الاتصال وأضفل تجربة ممكنة للجماهير".

ومن المتوقع أن يسهم مشروع إعادة التطوير، الذي يمتد على مساحة 370 فدانا، في توفير نحو 48 ‌ألف ⁠وظيفة محليا وأكثر من 90 ألف وظيفة على مستوى بريطانيا، فضلا عن إضافة ما يزيد على سبعة مليارات جنيه إسترليني (حوالي 9 مليارات و269 مليون دولار) سنويا إلى الاقتصاد البريطاني.

وقالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لتطوير الملعب الجديد في مانشستر يونايتد "تُبرز أخبار اليوم التقدم الذي نحرزه نحو إنشاء ⁠مقر عالمي المستوى جديد لمانشستر يونايتد، وتمثل محطة مهمة مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من التطوير".

وأضافت "القدرة على البناء بالقرب من أولد ترافورد تتيح لنا الحفاظ على الإرث والتقاليد والطقوس التي تُعد ⁠بالغة الأهمية لجماهيرنا.

"نحن ملتزمون ببناء ملعب عالمي المستوى بمشاركة جماهيرنا، وليس فقط لأجلهم، مع وضع الأجواء والقدرة على تحمل التكاليف، وسهولة الوصول في صميم رؤيتنا".

واختتمت: "تمثل هذه فرصة ⁠تاريخية تتماشى بالكامل مع طموحات النمو المحلية والوطنية. كان الحصول على الأرض المناسبة لمقرنا الجديد أمرا حاسما، حيث تهيئ لنا الأرض التي استحوذنا عليها الأساس لتشييد ملعب عالمي بحق، يخلد ماضينا ويواكب مستقبلنا".