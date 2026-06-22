مانشستر يونايتد يحسم صفقة إيدرسون ويترقب الإعلان الرسمي بعد كأس العالم

يستعد مانشستر يونايتد للإعلان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون، نجم أتالانتا الإيطالي، عقب انتهاء منافسات كأس العالم، وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن".

وكان النادي الإنجليزي قد توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وإدارة أتالانتا لإتمام الصفقة، بعدما أنهى جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

ومن المنتظر أن يوقع إيدرسون على عقد يمتد لأربعة مواسم، مع وجود بند يمنح النادي خيار التمديد لعام إضافي.

وسيأتي انضمام لاعب الوسط البرازيلي لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ترى الإدارة الفنية أنه الخيار المناسب لتعويض غيابه.

وأكدت التقارير أن الاتفاق بين مانشستر يونايتد وأتالانتا تم بشكل كامل، لتصبح الصفقة محسومة من الناحية التعاقدية، على أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية عقب انتهاء عطلته قبل الإعلان الرسمي.

وتُعد صفقة إيدرسون من أولى التدعيمات المنتظرة في عهد المدرب مايكل كاريك، الذي يسعى لتدعيم الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.