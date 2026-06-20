نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي

أكمل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو انتقاله إلى إنتر ميامي، منهيًا بذلك مسيرته الناجحة مع مانشستر يونايتد، ممهدًا الطريق لفصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتمّ إتمام صفقة كاسيميرو اليوم السبت؛ بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي، ولم يتبقَّ سوى التوقيع الرسمي والإعلان الرسمي من النادي، قبل الكشف الرسمي عن الصفقة.

ومن جهته، أفاد خبير الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت"، فابريزيو رومانو، بأن جميع المفاوضات قد اختُتمت، وأن اللاعب البرازيلي اختار إنتر ميامي وجهته القادمة.

وسيصبح كاسيميرو- بانتقاله- أحدث نجم عالمي ينضم إلى مشروع إنتر ميامي الطموح، الذي يضم بالفعل بعضًا من ألمع نجوم اللعبة، بمن فيهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

إنتر ميامي

يُسدل هذا الانتقال إلى إنتر ميامي، الستار على 4 سنوات قضاها كاسيميرو في مانشستر يونايتد، حيث رسّخ مكانته كواحد من أكثر لاعبي الفريق تأثيرًا.

وكان موسمه الأخير في إنجلترا مميزًا للغاية؛ حيث شهد انتعاشًا ملحوظًا في مستواه، وساعد مانشستر يونايتد على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أنه سجل 9 أهداف في الدوري خلال ذلك الموسم، وهو أعلى رصيد له منذ وصوله إلى إنجلترا.