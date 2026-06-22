يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو

تبرأت صحيفة ليكيب، الفرنسية، من تصريحات مذيعة انتقدت فيها جناح المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو لرغبته في مغادرة كأس العالم لحضور ولادة طفله الأول.

كما اعتذرت صحيفة "ليكيب" لـ"دوكو" في بيان وقالت إن تعليقات فرانس بييرون لا تمثل قيمها.

ووصفت بييرون الولادة بأنها "لحظة مقززة، معذرة، حيث يكون الأب عديم الفائدة" عندما شارك في البرنامج التلفزيوني "فريق الأحلام" يوم الجمعة.

وقالت في البرنامج ردا على تعليقات دوكو في الولايات المتحدة: "هناك المئات من لاعبي كرة القدم الذين سيموتون من أجل أن يكونوا مكانك".

من المقرر أن تضع زوجة دوكو، مولودهما في أوائل شهر يوليو، في الوقت الذي تأمل فيه بلجيكا أن تلعب في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

"لا أحد يريد أن يفوت لحظة ولادة"، هكذا قال دوكو البالغ من العمر 24 عامًا، وهو نجم في المنتخب البلجيكي ويلعب لمانشستر سيتي.

تساءلت بييرون عن أولويات دوكو لأنه كان “يعيش حلم طفولته قد لا يحدث ذلك مرة أخرى في حياتك”

لم يكن من الواضح ما إذا كان بييرون سيشارك في البث المقرر يوم الاثنين للبرنامج الحواري على القناة الفضائية التي تديرها صحيفة الرياضة اليومية الشهيرة.

دعم دوكو

تلقى دوكو الدعم من مهاجم إنجلترا أولي واتكينز، الذي سُئل عن الخيارات العائلية التي يواجهها اللاعبون، قال خلال مؤتمر صحفي في معسكر تدريب إنجلترا: "قال إن الأمر يحدث مرة واحدة فقط، وهو الطفل الأول، إن استقبالهم في العالم نعمة".

وأتم واتكينز: "وصف أحدهم الأمر بالمقزز، وأعتقد أن هذه ليست طريقة مناسبة لوصف الولادة، لا أعتقد أن من شأن أي شخص آخر ما يفعله بعد التدريب".