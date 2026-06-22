أحمد موسى عن واقعة جبل السكري: مصر ما بتهزرش في أمنها القومي.. والقوات المسلحة بتحمي الثروات والحدود

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتحرك بكل حسم لحماية أمنها القومي وثرواتها الطبيعية، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن تأمين الحدود وحماية مقدرات الشعب، وأن أي معلومات متداولة يجب الرجوع فيها إلى المصادر الرسمية فقط.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في اليومين اللي فاتوا شوفنا حاجات متداولة على مواقع التواصل، النهارده القوات المسلحة بتقول الحكاية بالظبط، وناخد بالنا من الفيديوهات اللي بيتم نشرها، وأي أمور خاصة بالقوات المسلحة والشرطة لازم ناخدها من مصدرها، ما ينفعش حاجة متعلقة بالأمن القومي المصري نمشي ورا عناصر إجرامية".

وواصل: حدودنا لازم تتحمي، هذه العصابات الإجرامية بدأت تعمل مشاكل مع بعض، وتضرب بعض، وكل واحد يقول المنطقة دي بتاعتي، فاكرين إننا هنسيب الموضوع كده؟، لأ، أي حد هيدخل البلد متسلل؛ مش هنسيبه".

واستكمل: "مصر تقوم بمسؤوليتها، وجيشها مسؤول عن تأمين حدودها بالكامل، وأي حد هيقوم بأعمال غير شرعية؛ هتواجهه بالقانون، والدولة تحركت عشان تواجه العصابات الإجرامية المتواجدة داخل الأراضي المصرية".

واستطرد أحمد موسى: "أي حد يقول إن مصر بتعمل كده، مصر لازم تعمل كده، وده فرض عين لحماية ثرواتها، ومينفعش نسيب الثروات دي لشوية بلطجية ومجرمين يهربوا بيها".

واختتم: "دي رسالة للكل، وده أمن قومي لبلدنا، والإجراءات هتكمل، وأمننا خط أحمر ما حدش يقرب منه في أي حتة، إحنا بنتكلم عن دولة مسؤولة عن 110 ملايين مواطن، وضيوف موجودين على أرضها، واللي هيعمل كده؛ يلوم نفسه، ومصر ما بتهزرش في أمنها القومي".