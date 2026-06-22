أحمد موسى : محمد صلاح حديث العالم كله

طالب الإعلامي أحمد موسى، المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، ولاعبي الفراعنة بالفوز في مباراة إيران القادمة، لضمان التأهل كمتصدر لمجموعته، مردفًا:«أرجوكم كفاية سلبيات، كفاية كلام عن سلبيات عن المنتخب، لازم كلنا نكون وراء المنتخب ولاعبينا، العالم كله يتحدث عن مصر، محمد صلاح كل الصحف بتتكلم عنه».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المونوريل نقل آلاف المشجعين للعاصمة الإدارية لمشاهدة مباراة منتخب بلدنا، مردفًا:«العدد الكبير اللي راح العاصمة محتاجين وسيلة نقل حديثة زي المونوريل، شوف شكل ومحطات المونوريل، في 30 ألف أو 40 ألف مواطن لنقلهم للعاصمة الجديدة لمشاهدة المباراة، إحنا عاوزين دا دائمًا، أدي العاصمة كمان شكلها إزاي، لسه كمان لما تشوفوا العاصمة والشغل اللي بيتعمل فيها، كمان لسه لما يتم إقامة فعاليات وبطولات فيها هتكون عاملة إزاي».

وتابع:«عاوزين نحافظ على اللي وصلنا ليه، الناس في تزايد في تشجيع المنتخب الوطني، فان زون به أكبر شاشة على مستوى الشرق الأوسط، كل مباراة بنشوف فيها إقبال كبير من جماهيرنا لمساندة المنتخب وتشجيعه».

وأكمل:«الله أكبر على مستوى مصطفى شوبير، مصطفى شوبير له دور كبير في الحفاظ على حظوظ المنتخب في العودة، تصدى لأكثر من مرة ما شاء الله عليه، ولا كأنه كورتوا، بيقدم مستوى قوي قدام لاعبين طوالهم 190 سم، وبعد تسجيل الهدف الثالث كان في ضغط قوي من نيوزيلندا ونجح شوبير في التصدي لأكثر من كرة».

وأكمل:«الميزة اللي في كابتن حسام حسن، أن المنتخب بيجيب هدف مش بيركن يدافع، لا بيجيب هدف ويهاجم ويجيب التاني وعاوز يجيب التالت، الكابتن حسام أعطى الثقة لكابتن مصطفى شوبير، وشوبير استغل الفرصة، ودلوقتي حديث العالم كله بالمستوى اللي بيقدمه».