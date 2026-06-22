وقّفوا احتفالات | طلب عاجل من أحمد موسى للمصريين بعد مباراة نيوزيلندا لسبب مثير

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا: « شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائلًا: «شكرًا يا كابتن حسام حسن، أول مرة نفوز في مباراة بكأس العالم، المنتخب الوطني فاز عن جدارة واستحقاق، أي كلام لينا يكون عن الشوط الثاني فقط، الشوط الأول كان حاجة والشوط التانية كان حاجة تانية، منعرفش أي اللي حصل بين الشوطين».

وتابع:«محمد صلاح عالمي، ليه محمد صلاح عالمي زيه زي ميسي وكريستيانو، علشان بيستغل أصناف الفرص، لمسة والتانية حط جون، أي وقت يكون محمد صلاح في المكان اللي بيحبه هتلاقي هدف، لاعيبة منتخب نيوزيلندا طوال جدًا، طوال زي النخل، بنلاعب نخل، الجون اللي جه فينا اللاعب بتاع نيوزيلندا طلع ارتفاع عالي وحطها جون».